Ganjar Pranowo Optimistis Raih Dukungan Kuat di Jateng

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, optimistis akan meraih dukungan penuh dari Jawa Tengah. Ia bahkan meyakini khususnya Solo Raya, akan solid untuk memenangkannya bersama pasangan cawapresnya, Mahfud MD.

Keyakinan akan solidnya dukungan disampaikan oleh Ganjar, merujuk pada konsolidasi pendukungnya seperti kader partai, relawan, dan tim pemenangan kabupaten/kota, yang telah bekerja dengan intens jauh-jauh hari sebelum kedatangannya di Ndayu Park, Sragen, Jawa Tengah pada Minggu (24/12/2023).

"Suara dari Sragen, Solo Raya, Insya Allah solid. Kawan-kawan telah melakukan konsolidasi sebelum saya tiba," ujar Ganjar, Senin (25/12/2023).

Ganjar menjelaskan bahwa partai pengusung dan relawan sudah bergerak bersama secara kompak. Beberapa di antaranya telah membagi zona dengan target masing-masing, lanjut Ganjar, terutama target individu untuk memberikan subsidi kepada daerah lain.