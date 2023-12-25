Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Optimistis Raih Dukungan Kuat di Jateng

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |10:10 WIB
Ganjar Pranowo Optimistis Raih Dukungan Kuat di Jateng
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, optimistis akan meraih dukungan penuh dari Jawa Tengah. Ia bahkan meyakini khususnya Solo Raya, akan solid untuk memenangkannya bersama pasangan cawapresnya, Mahfud MD.

Keyakinan akan solidnya dukungan disampaikan oleh Ganjar, merujuk pada konsolidasi pendukungnya seperti kader partai, relawan, dan tim pemenangan kabupaten/kota, yang telah bekerja dengan intens jauh-jauh hari sebelum kedatangannya di Ndayu Park, Sragen, Jawa Tengah pada Minggu (24/12/2023).

"Suara dari Sragen, Solo Raya, Insya Allah solid. Kawan-kawan telah melakukan konsolidasi sebelum saya tiba," ujar Ganjar, Senin (25/12/2023).

Ganjar menjelaskan bahwa partai pengusung dan relawan sudah bergerak bersama secara kompak. Beberapa di antaranya telah membagi zona dengan target masing-masing, lanjut Ganjar, terutama target individu untuk memberikan subsidi kepada daerah lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement