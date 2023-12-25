Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sampaikan Pesan Khusus Paus Fransiskus, Megawati: Perkuat Semangat Persaudaraan dan Toleransi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |10:12 WIB
Sampaikan Pesan Khusus Paus Fransiskus, Megawati: Perkuat Semangat Persaudaraan dan Toleransi
Megawati sampaikan pesan natal dari Paus Fransiskus/Foto: Instagram
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke lima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengaku mendapatkan kesempatan yang sangat berharga dengan bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan Roma.

Sri Paus, katanya, berpesan kepada masyarakat Indonesia agar terus menjaga dan merawat ideologi Pancasila.

"Sri Paus menitipkan pesan kepada saya agar Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila terus memperkuat semangat persaudaraan berdasarkan kemanusiaan, toleransi sesama manusia beragama, serta mengendapkan keadilan dan perdamaian di muka bumi," kata Megawati dalam keterangan vidio dari akun Instagramnya, Senin (25/12/2023).

Paus Fransiskus, kata Megawati, juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus berjuang bagi kesataraan hak-hak perempuan. Dan menitipkan pesan ke seluruh dunia untuk bersama-sama segera mengatasi dampak pemanasan global yang bisa merusak dunia.

"Pesan Paus Fransiskus tersebut sangat relevan dengan semangat Natal yang penuh dengan keberpihakan bagi orang miskin, solidaritas bagi sesama dan mewujudkan keadilan sosial bagi sesama manusia," kata Megawati.

Megawati pun mengucapkan selamat hari natal bagi umat kristiani. Dan mengajak bersama-sama berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

"Selamat hari Natal Semoga kelahiran Yesus Kristus membawa kegembiraan harapan baru dan meneguhkan damai di bumi dan damai di hati setiap insan. Mari terus berjuang bagi Indonesia yang lebih unggul, adil, makmur,badan jayalah Indonesia Raya kita merdeka," kata Megawati.

Telusuri berita news lainnya
