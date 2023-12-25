Pastikan Umat Kristiani Beribadah dengan Baik, Mahfud MD: Negara Ini Aman untuk Semua Agama

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyambangi Gereja Katedral Jakarta, Minggu (24/12/2023). Ia ingin memastikan tempat peribadatan umat Kristiani ini aman saat momentum Natal 2023.

"Saya hari ini melakukan kunjungan untuk meninjau pelaksanaan kebaktian dalam rangka hari Natal. Saya gembira umat Kristiani di Indonesia ini bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan aman. Pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengamankan dan membuat peribadatan menjadi nyaman," kata Mahfud.

Calon wakil presiden nomor urut 3 ini menegaskan, semua agama itu mengajarkan kebaikan, persaudaraan, dan kerukunan antar sesama umat manusia. Oleh sebab itu, dia yakin, negara ini akan aman, jika seorang pemeluk agama, bisa menjalankan agamanya dengan baik.

"Manakala setiap pemeluk agama menjalankan agamanya dengan baik, maka negara ini akan aman," lanjut Mahfud.

Dalam kunjungan itu, dia berharap masyarakat yang merayakan natal bisa merasakan kebahagiaan. Momentum natal 2023 ini juga diharapkan membawa keberkahan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Selamat merayakan Natal, mudah-mudahan memberi berkah kepada kita semua bangsa Indonesia," pungkas Mahfud.

Sementara itu, Uskup Agung Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, mengaku senang Mahfud MD bisa hadir saat malam Natal. Menurutnya hadirnya Mahfud di Katerdal sebagai bentuk kepercayaan negara untuk memastikan kelancaran perayaan hari Natal 2023.