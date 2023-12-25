Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perayaan Natal 2023, KPK Request Khutbah Pemberantasan Korupsi untuk Para Tahanan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |13:24 WIB
Perayaan Natal 2023, KPK Request Khutbah Pemberantasan Korupsi untuk Para Tahanan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar perayaan natal bagi 24 tahanan Nasrani. Upacara keagamaan tersebut pun akan digelar pukul 13.30-15.00 WIB dan dilakukan di rumah tahanan (rutan) Gedung Merah Putih KPK.

Kepala Cabang Rumah Tahanan (Rutan) KPK Achmad Fauzi menyatakan pihaknya meminta khutbah untuk mengangkat tema pemberantasan korupsi.

"Tema khutbah natal yang pasti kami dari rutan, untuk tetap meminta untuk terkait dengan tema pemberantasan korupsi," kata Fauzi saat ditemui di sekitar Rutan Gedung Merah Putih KPK, Senin (25/12/2023).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi 24 tahanan beragama kristen untuk merayakan natal bersama keluarga.

"Kepala cabang Rutan KPK Achmad Fauzi, memberikan kesempatan bagi para keluarga tahanan untuk dapat berkumpul bersama dengan para Tahanan dalam rangka merayakan hari Natal," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangannya, Minggu (24/12/2023).

Ali menyebutkan, Natal yang akan diperingati pada Senin 25 Desember 2023 itu akan digelar terpusat di rumah tahanan (rutan) Gedung Merah Putih KPK. Untuk Rutan di Puspomal diselenggarakan tersendiri.

Adapun jadwal ibadah dari pukul 13.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

"Sedangkan layanan kunjungan dan penerimaan makanan dilaksanakan pada Senin (25/12) mulai pukul 10.00-12.00 WIB dan waktu penerimaan makanan mulai pukul 07.30-09.30 WIB," ujar Ali.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
