HOME NEWS NASIONAL

Firli Kembali Bersurat ke Jokowi soal Pengunduran Diri dari Ketua KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |13:27 WIB
Firli Kembali Bersurat ke Jokowi soal Pengunduran Diri dari Ketua KPK
Firli Bahuri (foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri kembali bersurat ke Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) perihal pengunduran dirinya dari pucuk pimpinan lembaga antirasuah. Diulanginya pengiriman surat yang dimaksud lantaran sebelumnya terdapat kesalahan.

"Saya melakukan perbaikan atas surat saya dan saya menyatakan bahwa saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK (Ketua merangkap anggota KPK)," kata Firli melalui keterangannya, Senin (25/12/2023).

Pengiriman ulang tersebut tertanggal 23 Desember 2023. Ia pun menunggu respons Jokowi ihwal pengunduran dirinya.

"Adapun surat pengunduran diri saya dari pimpinan KPK (ketua merangkap anggota) telah saya sampaikan kepada Mensesneg pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Selanjutnya saya menunggu arahan dan keputusan Presiden," ucapnya.

