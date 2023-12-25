KPK: 31 Tahanan Berkumpul dengan Keluarga saat Hari Natal 2023

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan waktu kunjungan bagi keluarga tahanan lembaga antirasuah untuk bertemu di perayaan hari Natal 2023.

Kesempatan tersebut, bukan hanya diberikan kepada tahanan yang beragama kristen, tapi untuk semua agama.

Kepala Cabang Rumah Tahanan (Rutan) KPK Achmad Fauzi menjelaskan, pada kesempatan tersebut setidaknya 31 tahanan yang dikunjungi sanak familinya secara tatap muka.

BACA JUGA: Firli Kembali Bersurat ke Jokowi soal Pengunduran Diri dari Ketua KPK

"Rekap sementara data pengunjung hari ini, ada yang kunjungan offline berjumlah 31 orang, di semua tempat. Kemudian yang online-nya ada 13 orang, jadi sementara ini 44 tahanan yang dikunjungi," kata Fauzi saat ditemui di sekitar Rutan Gedung Merah Putih KPK, Senin (25/12/2023).

Dari 31 tahanan yang dikunjungi, total terdapat 94 orang yang berkunjung. "Untuk pengunjung atau keluarganya itu dewasa totalnya ada 61, kemudian pengikut dalam hal ini anak-anak ada 33 orang, jadi total ada 94 orang keluarga yang mengunjungi, itu sementara," ujarnya.