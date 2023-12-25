Jadi Pembina Apel Satgas PDIP di Sragen, Ganjar: Kalau Ada yang Ganggu Tabrak!

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menjadi pembina saat apel Satgas PDI Perjuangan di Sragen, Jawa Tengah (Jateng), Minggu 24 Desember 2023.

Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta Satgas PDI Perjuangan mengamankan jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Eks Gubernur Jateng dua periode itu menyebutkan, caranya dengan mencatat kemudian melaporkan kecurangan tersebut ke pihak-pihak terkait.

"Mulai sekarang pun ketika ada kecurangan kitalah yang mengamankan. Agar saudara-saudara mencatat, kemudian melaporkan. Dari situlah, ketika kita sudah berada pada trek yang benar, cara yang benar, maka kalau ada yang mengganggu satgas tidak boleh ragu-ragu, tabrak," kata Ganjar.

Politisi berambut putih itu melanjutkan, Satgas PDI Perjuangan harus turun untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tugas kita, kata Ganjar, adalah tempur-tempur dan menang.

"Solo akan kita jadikan contoh nasional," ujarnya.