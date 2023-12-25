Semangat Mahfud MD, Meski Sakit Tetap Sempatkan Diri Sapa Relawan NTB

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD berhalangan hadir dalam acara deklarasi relawan Mahfud Guru Bangsa (MGB), Nusa Tenggara Barat (NTB), karena kondisi kesehatannya. Dokter menyarankan Mahfud untuk beristirahat.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam ) dalam akun instagram pribadinya @mohmahfudmd.

"Saya tidak sempat hadir secara fisik pada acara Temu Relawan Ganjar Mahfud di Mataram, NTB pada hari ini, karena disarankan dokter untuk istirahat sejenak dari rangkaian kegiatan dan agenda yang sangat padat," tulis keterangan instagram @mohmahfudmd, Senin (25/12/2023).

Kendati demikian, meski dalam keadaan kurang sehat, hal tersebut tidak mematahkan semangatnya dalam menyampaikan orasi kepada mereka yang datang dalam acara tersebut. Mahfud hadir melalui virtual menyapa para relawan.

Acara tersebut turut dihari oleh, wakil ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi dan tokoh Nahdlatul Ulama KH As'ad Said Ali.

"Meski begitu, saya menyempatkan diri hadir secara online untuk menyapa para relawan dan menyampaikan orasi. Mudahan-mudahan itu tidak mengurangi kualitas forum yang juga dihadiri oleh Bapak KH. Asad Said Ali. Dari pihak TPN, hadir Bapak TGB Zainul Majdi sebagai Wakil Ketua TPN yang juga adalah mantan Gubernur NTB," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud yang hadir secara virtual menyampaikan sejumlah program. Dari 21 program yang dimiliki pasangan Ganjar-Mahfud, salah satunya adalah memberikan perhatian khusus kepada kaum duafa.

"Ada 21 program unggulan, di antaranya memikirkan kaum duafa. Ini (program) supaya tidak lalai dalam menyampaikan ajaran agama," kata Mahfud.