Said Aqil Siradj Dukung Penuh Mahfud MD

PROBOLINGGO – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Sholawat Persatuan Indonesia di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023).

“Sholawat Persatuan Indonesia digelar Partai Perindo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Luar biasa, puluhan ribu masyarakat hadir, sama seperti di Sidoarjo dan di Jember,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Senin (25/12/2023).

HT menyebutkan, pada waktu sholawatan di Sidoarjo, tanggal 2 Desember lalu yang memberikan tausiah itu adalah KH Said Aqil Siradj: Mantan Ketua Umum PBNU 2 periode, dan tentunya tokoh PBNU, tokoh nasional.

“Beliau bilang begini, ini saya kutip ini: Saya rekomendasikan Pak Mahfud jadi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024,” imbuhnya.

(Nanda Aria)