Keunikan Pohon Natal di Berbagai Daerah

JAKARTA - Kalau biasanya pohon Natal terbuat dari Cemara, warga di sejumlah daerah di Indonesia ini membuat pohon Natal dari berbagai bahan yang unik.

Di kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pohon Natal terbuat dari tanaman yang biasa hidup di danau dan rawa-rawa yakni eceng gondok. Pohon yang satu ini berdiri tegak 13 meter di salah satu tempat wisata.

Pohon natal ini menghabiskan eceng gondok kering sebanyak 4 kwintal dengan waktu pengerjaan sekitar 3 minggu.

Pohon Natal raksasa unik ini pun masuk dalam Museum Rekor Dunia Republik Indonesia