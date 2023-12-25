Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keunikan Pohon Natal di Berbagai Daerah, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |16:18 WIB
Keunikan Pohon Natal di Berbagai Daerah, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!
Okezone Updates
A
A
A

JAKARTA - Kalau biasanya pohon Natal terbuat dari Cemara, warga di sejumlah daerah di Indonesia ini membuat pohon Natal dari berbagai bahan yang unik.

Di kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pohon Natal terbuat dari tanaman yang biasa hidup di danau dan rawa-rawa yakni eceng gondok. Pohon yang satu ini berdiri tegak 13 meter di salah satu tempat wisata.

Pohon natal ini menghabiskan eceng gondok kering sebanyak 4 kwintal dengan waktu pengerjaan sekitar 3 minggu.

Pohon Natal raksasa unik ini pun masuk dalam Museum Rekor Dunia Republik Indonesia

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191020/okezone-HMiK_large.jpg
Okezone.com Raih Penghargaan Top Media of The Year 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185400/okezone_raih_penghargaan_media_peduli_museum_di_indonesia_museum_awards_2025-kL6u_large.jpg
Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement