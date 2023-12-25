Tol Jagorawi Arah Jakarta Diberlakukan Contra Flow

JAKARTA - Atas direksi petugas kepolisian, Jasamarga memberlakukan contra flow dari KM 21 hingga KM 11 Tol Jagorawi arah Jakarta. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi volume arus lalu lintas.

"Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas yang terjadi di Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta, atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga masih berlakukan contraflow mulai dari Km 21+850 s.d. Km 11+800 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta sejak pukul 15.26 WIB," Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya dalam keterangannya, Senin (25/12/2023).

Pihaknya, juga mengimbau agar pemberlakuan control flow berjalan efektif, para pengguna pengendara bisa mencari alternatif jalan lain.

"Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku," katanya.

Selian itu, Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan.

(Awaludin)