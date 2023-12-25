Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Paling Menonjol di Debat Cawapres, Partai Perindo: Tampil Tenang, Sangat Berkompeten

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:19 WIB
Mahfud MD Paling Menonjol di Debat Cawapres, Partai Perindo: Tampil Tenang, Sangat Berkompeten
Mahfud MD. (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang menempatkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul atas dua cawapres lainnya yakni Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil jajak pendapat, Mahfud MD menonjol dengan kemampuannya menjawab pertanyaan dengan lancar, jelas, dan menguasai permasalahan yang didiskusikan dalam debat tersebut.

Hary Tanoe Kagumi Kesederhanaan Mahfud MD 

"Keunggulan Pak Mahfud ini tidak hanya sebatas retorika semata, namun juga terletak pada pembawaannya yang tenang, tanpa arogansi, dan tidak menunjukkan sikap menggurui," kata Ferry Kurnia kepada wartawan, Senin (25/12/2023).

"Walaupun pada sesi penutup dengan membaca point-point penting, sebenarnya hal ini untuk menyakinkan dan menekankan subtansi tema debat bukan hanya sebatas retorika saja," imbuhnya,

Menurut Kang Ferry, sapaan akrabnya, respons positif terhadap kemampuan Mahfud MD menunjukkan bahwa publik memperhatikan kejelasan dan kelancaran komunikasi dalam mengeksplorasi isu-isu penting yang diangkat dalam debat.

Dia menilai keunggulan ini memperlihatkan Mahfud MD memiliki kapasitas yang kuat untuk memimpin dengan kesiapan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks di masa mendatang.

"Penguasaan yang kuat terhadap isu-isu penting yang dibahas dalam debat menunjukkan bahwa Pak Mahfud MD memiliki kesiapan yang dibutuhkan untuk menjawab dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang," ujarnya.

Menurut Kang Ferry, hasil jajak pendapat ini mencerminkan preferensi dan pandangan masyarakat terhadap penampilan para cawapres dalam debat perdana.

"Kualitas Pak Mahfud MD dalam debat membuat kami sebagai pendukung yakin dan optimistis bahwa beliau menjalankan peran sebagai pemimpin yang kompeten," tandas Kang Ferry.

Litbang Kompas sebelumnya melakukan sebuah jajak pendapat yang memetakan pandangan publik terhadap penampilan tiga calon wakil presiden (cawapres) dalam debat perdana yang diadakan pada malam yang sama.

Responden dalam jajak pendapat diminta untuk memberikan penilaian dalam rentang skor 1-10, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan penilaian yang lebih baik terhadap kinerja cawapres yang dinilai.

Halaman:
1 2
      
