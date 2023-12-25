Saat Kapolri dan Jaksa Agung Kompak Nyanyi di HUT ke-54 Maruarar Sirait

JAKARTA - Sejumlah tokoh penting nasional hadir di malam perayaan HUT ke-54 politikus PDIP, Maruarar Sirait di kediamannya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Seperti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Komjak Barita Simanjuntak, Mendag Zulkifli Hasan, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Danjen Kopassus Mayjen TNI Deddy Suryadi, Ketum Gamki Sahat Martin Philip Sinurat, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menyanyikan lagu Slank berjudul 'Ku Tak Bisa' saat didaulat menyanyi. Sedangkan Jaksa Agung memilih lagu 'Mesin Waktu' dari Budi Doremi.

Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Maruarar Sirait.

"Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan Abang Maruarar Sirait beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang," kata Sahat Sinurat, Senin (25/12/2023).

Sahat mengatakan, Maruarar Sirait atau Bang Ara adalah salah seorang tokoh nasional yang dikenal keberaniannya saat membongkar skandal Bank Century dan saat ini memberikan perhatian besar bagi pengembangan generasi muda.

"Dalam berbagai interaksi dan pertemuan dengan para aktivis lintas agama, Bang Ara selalu memotivasi kami untuk tidak hanya mengingat sejarah, tapi juga menjadi pelaku-pelaku sejarah. Tidak hanya menjadi follower, tapi menyiapkan diri untuk menjadi leader, pemimpin yang memegang teguh komitmen, berintegritas, dan mandiri," tutur Sahat.

Dikatakan Sahat, Maruarar Sirait mengingatkan bahwa politik itu suci dan politik harus digunakan untuk membela yang benar dan lemah, pesan yang selalu disampaikan oleh politisi senior Sabam Sirait.

Maruarar Sirait, lanjut Sahat, di berbagai kesempatan juga mengingatkan tentang pentingnya loyalitas dan kesetiaan.