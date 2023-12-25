Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Kapolri dan Jaksa Agung Kompak Nyanyi di HUT ke-54 Maruarar Sirait

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:21 WIB
Saat Kapolri dan Jaksa Agung Kompak Nyanyi di HUT ke-54 Maruarar Sirait
Maruarar Sirait/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah tokoh penting nasional hadir di malam perayaan HUT ke-54 politikus PDIP, Maruarar Sirait di kediamannya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Seperti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Komjak Barita Simanjuntak, Mendag Zulkifli Hasan, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Danjen Kopassus Mayjen TNI Deddy Suryadi, Ketum Gamki Sahat Martin Philip Sinurat, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menyanyikan lagu Slank berjudul 'Ku Tak Bisa' saat didaulat menyanyi. Sedangkan Jaksa Agung memilih lagu 'Mesin Waktu' dari Budi Doremi.

Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Maruarar Sirait.

"Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan Abang Maruarar Sirait beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang," kata Sahat Sinurat, Senin (25/12/2023).

Sahat mengatakan, Maruarar Sirait atau Bang Ara adalah salah seorang tokoh nasional yang dikenal keberaniannya saat membongkar skandal Bank Century dan saat ini memberikan perhatian besar bagi pengembangan generasi muda.

"Dalam berbagai interaksi dan pertemuan dengan para aktivis lintas agama, Bang Ara selalu memotivasi kami untuk tidak hanya mengingat sejarah, tapi juga menjadi pelaku-pelaku sejarah. Tidak hanya menjadi follower, tapi menyiapkan diri untuk menjadi leader, pemimpin yang memegang teguh komitmen, berintegritas, dan mandiri," tutur Sahat.

Dikatakan Sahat, Maruarar Sirait mengingatkan bahwa politik itu suci dan politik harus digunakan untuk membela yang benar dan lemah, pesan yang selalu disampaikan oleh politisi senior Sabam Sirait.

Maruarar Sirait, lanjut Sahat, di berbagai kesempatan juga mengingatkan tentang pentingnya loyalitas dan kesetiaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160633/herman-Qd9a_large.jpg
Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160597/pdip-39Qp_large.jpg
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement