INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Natal Pertama di Rutan, Keluarga Rafael Alun Titipkan Ayam hingga Timun

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:28 WIB
Hari Natal Pertama di Rutan, Keluarga Rafael Alun Titipkan Ayam hingga Timun
Rafael Alun di KPK (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo harus merayakan natal untuk pertama kalinya di rumah tahanan. Pasalnya, ia terseret dan berstatus terdakwa dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam perayaan natal 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan berkunjung bagi keluarga tahanan. Beberapa sanak famili dari tahanan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, termasuk keluarga Rafael Alun.

Selain boleh berkunjung, keluarga juga diperkenankan untuk membawa makanan. Dalam hal tersebut, keluarga Rafael Alun pun mengirimkan makanan untuk ayah dari Mario Dandy Satriyo.

"Nitip makanan keluarganya, lauk pauk sama snack," kata Kepala Cabang Rutan KPK, Achmad Fauzi saat dikonfirmasi wartawan, Senin (25/12/2023).

Berdasarkan catatan yang mereka miliki, Fauzi menyebutkan ada beberapa makanan yang diterima Rafael Alun. Mulai dari ayam hingga timun.

"Yang tercatat ayam, nasi, susu, dan timun," ujarnya.

Sebelumnya, Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan opor ayam hingga kue natal di saat kunjungan keluarga dalam rangka perayaan natal 2023. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Cabang Rutan KPK, Achmad Fauzi.

"Tadi makanan yang terlihat itu makanannya berupa makanan ringan, snack kemudian makanan kaya sayur-sayuran gitu, sama buah-buahan," kata Fauzi saat ditemui di sekitar Rutan Gedung Merah Putih KPK, Senin (25/12/2023).

"Opor ayam ada, ada kue kering natal," papar Fauzi menjelaskan jenis makanan.

Topik Artikel :
Rafael Alun KPK Natal di KPK
