Hari Raya Natal, 329 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat sebanyak 329 ribu kendaraan meninggalkan Jakarta di Hari Raya Natal 2023. Catatan tersebut berdasarkan h-1 hingga h-7 Natal tahun ini.

VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menyebutkan, di Gerbang Tol (GT) Cikampek mengalami peningkatan volume kendaraan sebanyak 66,45 persen dibandingkan lalu lintas di hari biasa.

"Total volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta melalui GT Cikampek Utama ini naik 66,45 persen jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 198.215 kendaraan," kata Ria melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/12/2023).

PT Jasamarga Transjawa Tol juga mencatat volume lalu lintas pada H-7 s.d H-1 Hari Raya Natal 2023 pada Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah

a. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang, pada H-7 s.d H-1 Raya Natal Tahun 2023 tercatat sebanyak 221.613 kendaraan atau naik 82,80% dari lalu lintas normal sebanyak 121.232 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 143.065 kendaraan atau naik 24.99% dari lalu lintas normal sebanyak 114.457 kendaraan.

b. GT Banyumanik

Pada H-7 s.d H-1 Raya Natal Tahun 2023 tercatat sebanyak 262.290 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 64.03% dari lalu lintas normal sebanyak 159.907 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 171.212 kendaraan atau naik 29,03% terhadap lalu lintas normal sebanyak 132.692 kendaraan.

c. GT Bawen

Pada H-7 s.d H-1 Raya Natal Tahun 2023 tercatat sebanyak 100.309 kendaraan menuju Bawen melalui GT Bawen atau naik 44,65% dari lalu lintas normal sebanyak 69.347 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Bawen tercatat sebanyak 87.353 kendaraan atau naik 31.76% terhadap lalu lintas normal sebanyak 66.296 kendaraan.

d. GT Colomadu

Pada H-7 s.d H-1 Raya Natal Tahun 2023 tercatat sebanyak 81.184 kendaraan menuju Solo melalui GT Colomadu atau naik 72,38% dari lalu lintas normal sebanyak 47.096 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Solo tercatat sebanyak 59.796 kendaraan atau naik 20,16% terhadap lalu lintas normal sebanyak 49.764 kendaraan.