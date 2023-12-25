Wakil Ketua TPN Sebut Mahfud MD Lebih Mengusai Materi Debat Cawapres

JAKARTA - Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba (Ammar) menilai, cawapres Mahfud MD sangat mengusai materi dalam debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), beberapa waktu lalu.

Menurut Ammar, pada aspek kelancaran dan kejelasan menjawab pertanyaan, cawapres Mahfud mendapat nilai rata-rata 7,5 dalam survei salah satu media besar di Indonesia, dan itu artinya di atas dua kandidat lain.

“Demikian pula pada aspek penguasaan permasalahan yang didiskusikan, Prof Mahfud mendapat nilai rata-rata 7,6. Kemudian pada aspek penampilan, Prof Mahfud mendapat skor 7,8. Sekali lagi, itu lebih tinggi dari nilai kandidat lain,” tambah Ammar dalam keterangannya, Senin (25/12/2023).

Dalam pandangan Ammar, munculnya respons positif publik terhadap Mahfud MD adalah hal yang wajar, terlebih bila dihubungkan dengan pengalaman panjang beliau, baik sebagai sebagai akademisi maupun sebagai pejabat publik. Mahfud cukup menguasai isu dengan jawaban yang substantif dan realistis, serta selalu konsentrasi dalam penegakkan hukum.