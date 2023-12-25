Jasa Marga Berlakukan Contraflow di Ruas Tol Jagorawi Arah Jakarta

JAKARTA - Guna mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas yang terjadi di Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta, atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga kembali berlakukan contraflow mulai dari Km 17+200 s.d. KM 08+800 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta sejak pukul 19.10 WIB.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku.

Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan.

(Awaludin)