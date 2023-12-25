Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Total 1,3 Juta Kendaraan Roda Empat Tinggalkan Jabotabek, Meningkat 27,68% Dibanding Normal

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |21:05 WIB
Total 1,3 Juta Kendaraan Roda Empat Tinggalkan Jabotabek, Meningkat 27,68% Dibanding Normal
A
A
A

JAKARTA - Mulai menjelang tujuh hari hingga H-1 libur hari raya Natal, PT Jasa Marga mencatat terdalat total 1,3 juta kendaraan roda empat yang meninggalkan Jabotabek. Total jumlah kendaraan ini diperoleh berdasarkan banyaknya roda empat yang melintasi empat gerbang tol utama, menuju ke luar kota Jabotabek.

Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga, Lisye Octaviana menuturkan jajarannya mencatat secara rinci yakni 1.272.434 kendaraan telah meninggalkan Jabotabek sejak hari Senin sampai Minggu kemarin (18-24 Desember 2023).

"Total volume lalin (lalu lintas) yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 27,68% jika dibandingkan lalin normal (996.555 kendaraan) pada periode yang sama," ungkap Lisye dalam keterangannya, Senin (25/12/2023).

Lisye menuturkan adapun total jumlah kendaraan yang hampir menyentuh 1,3 Juta tersebut diperoleh dari pencatatan akumulatif empat gerbang tol utama.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung)," tutur Lisye.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Libur Nataru Tol Jasa Marga
