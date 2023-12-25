MNC Group Gelar Christmas Celebration, Ini Pesan Hary Tanoesoedibjo

JAKARTA - Memperingati Hari Raya Natal jatuh pada 25 Desember 2023, MNC Group menggelar acara Christmas Celebration dihelat di Studio RCTI+ pada Senin, 25 Desember 2023.

Dalam perayaan ini, turut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT), Liliana Tanoesoedibjo, pendeta Christoper Tapiheru serta sederet artis-artis nasrani lainnya.

HT menjelaskan, perayaan Christmas Celebration MNC Group bertema 'power to serve' ini, dirinya berharap setiap pemimpin di berbagai level memiliki tanggungjawab untuk melayani.

"Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang melayani. Pemimpin itu bukan hanya direktur utama, tapi manager ataupun selama dia punya anak buah itu itulah pemimpin walaupun berada di level yang berbeda," kata HT seusai acara.

Menurutnya, pemimpin yang melayani akan menghasilkan buah yang baik. "Dan ini juga saya rasa pesan yang baik juga seluruh masyarakat kita harus mampu mencari pemimpin yang melayani bukan dilayani. Itu lah pesan pesan natal untuk tahun ini," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Natal MNC Group, Vincent Mauboy mengucapkan rasa syukur, MNC Group berhasil merayakan Christmas Celebration bersama Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo serta pendeta Christoper Tapiheru.

"Kami Bersyukur atas nama panitia daripada natal tahun 2023 dari MNC Group, hari ini kita ada power serve dan kita telah menerima pesan dan kita juga berhasil merayakan bersama-sama dengan bapak pendeta Christoper Tapiheru dan juga bapak Hary Tanoesoedibjo dan ibu Liliana Tanoesoedibjo," ujar Vincent Mauboy saat ditemui di Studio RCTI+, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (25/12/2023).

Selain itu, Vincent juga mengaku bersyukur, perayaan Christmas Celebration dirayakan bersama petinggi-petinggi MNC Group serta karyawan-karyawan merayakan.

Dalam memeriahkan Christmas Celebration, Vincent mengajak semuanya untuk menyambut tahun 2024 dengan penuh sukacita.

"Kami semua bersama jajaran direksi karyawan dan hari ini bersyukur kami boleh merayakan semuanya karena Tuhan. Kalau kami sebagai pengusaha, sebagai pribadi kita boleh menikmati 2023 dan juga kita siap menyambut 2024," terang Vincent.