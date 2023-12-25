Christmas Celebration, HT Ingatkan Masyarakat Cari Pemimpin yang Memiliki Jiwa Melayani

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) berpesan kepada masyarakat untuk mencari pemimpin yang memiliki jiwa melayani. Hal itu disampaikan HT dalam acara Christmas Celebration yang dihelat di Studio RCTI+ pada Senin, 25 Desember 2023.

"Suasana sekarang kan mendekati pemilu jadi kira semua tau pesan saya ke teman-teman seluruh masyarakat carilah pemimpin yang betul betul mendedikasikan diri mereka bukan membangun dirinya atau kelompoknya, tapi yang membangun bangsa Indonesia yang melayani rakyat Indonesia," kata HT kepada wartawan.

Dirinya juga mengajak masyarakat khususnya umat nasrani untuk senantiasa instropeksi diri dalam menyongsong kehidupan di tahun 2024 mendatang.

"Bagaimana kita bisa lebih baik lagi khususnya bagaimana kita bisa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang melayani khususunya masyarakat yang penuh dilayani," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Natal MNC Group, Vincent Mauboy mengucapkan rasa syukur, MNC Group berhasil merayakan Christmas Celebration bersama Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo serta pendeta Christoper Tapiheru.

"Kami Bersyukur atas nama panitia daripada natal tahun 2023 dari MNC Group, hari ini kita ada power serve dan kita telah menerima pesan dan kita juga berhasil merayakan bersama-sama dengan bapak pendeta Christoper Tapiheru dan juga bapak Hary Tanoesoedibjo dan ibu Liliana Tanoesoedibjo," ujar Vincent Mauboy saat ditemui di Studio RCTI+, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (25/12/2023).