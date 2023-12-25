Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Mudah-mudahan Perayaan Natal Menjadi Waktu Kita untuk Instropeksi Diri

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |21:39 WIB
Hary Tanoe: Mudah-mudahan Perayaan Natal Menjadi Waktu Kita untuk Instropeksi Diri
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Memperingati Hari Raya Natal jatuh pada 25 Desember 2023, MNC Group menggelar acara Christmas Celebration dihelat di Studio RCTI+ pada Senin, 25 Desember 2023.

Dalam perayaan ini, turut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe), Liliana Tanoesoedibjo, pendeta Christoper Tapiheru serta sederet artis-artis nasrani lainnya.

Dalam kesempatannya, Hary Tanoe mengajak umat nasrani untuk senantiasa bersyukur atas nikmat perayaan natal tahun ini.

"Selamat natal bagi pemirsa yang merayakan mudah mudahan natal ini menjadi waktu kita untuk instropeksi, bagaimana kita bisa lebih baik lagi khususnya bagaimana kita bisa menjadi bagian dari bangsa indonesia yang melayani khususunya masyarakat yang penuh dilayani," kata Hary Tanoe.

Sementara itu, Liliana Tanoesoedibjo berpesan agar damai natal selalu menyertai. "Untuk natal kali ini semoga damai natal ada di dalam hati kita bersama," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Natal MNC Group, Vincent Mauboy juga mengucapkan rasa syukur, MNC Group berhasil merayakan Christmas Celebration bersama Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo serta pendeta Christoper Tapiheru.

"Kami Bersyukur atas nama panitia daripada natal tahun 2023 dari MNC Group, hari ini kita ada power serve dan kita telah menerima pesan dan kita juga berhasil merayakan bersama-sama dengan bapak pendeta Christoper Tapiheru dan juga bapak Hary Tanoesoedibjo dan ibu Liliana Tanoesoedibjo," ujar Vincent Mauboy saat ditemui di Studio RCTI+, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (25/12/2023).

Selain itu, Vincent juga mengaku bersyukur, perayaan Christmas Celebration dirayakan bersama petinggi-petinggi MNC Group serta karyawan-karyawan merayakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158095//mnc_kapital-EiIU_large.jpg
Intip Keseruan Momen HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158067//hary_tanoe-ltYg_large.jpg
Rayakan HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia, Hary Tanoe Tekankan Bangun Model Bisnis yang Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158065//hary_tanoe-Pnxb_large.jpg
HUT ke-26 MNC Kapital Indonesia (BCAP), Hary Tanoe: Punya Masa Depan yang Sangat Cerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142388//bmtr-Gxs4_large.JPG
Grup Media dan Hiburan Nomor 1 Luncurkan Penawaran Obligasi hingga Sukuk dengan Dukungan CGIF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117972//hary_tanoe-FBli_large.jpg
Diskusi Bersama Menteri Maman, Hary Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya Pendampingan Bagi UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117966//hary_tanoe-Dqhp_large.png
MNC Forum ke-78, Hary Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement