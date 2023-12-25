Hary Tanoe: Mudah-mudahan Perayaan Natal Menjadi Waktu Kita untuk Instropeksi Diri

JAKARTA - Memperingati Hari Raya Natal jatuh pada 25 Desember 2023, MNC Group menggelar acara Christmas Celebration dihelat di Studio RCTI+ pada Senin, 25 Desember 2023.

Dalam perayaan ini, turut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe), Liliana Tanoesoedibjo, pendeta Christoper Tapiheru serta sederet artis-artis nasrani lainnya.

Dalam kesempatannya, Hary Tanoe mengajak umat nasrani untuk senantiasa bersyukur atas nikmat perayaan natal tahun ini.

"Selamat natal bagi pemirsa yang merayakan mudah mudahan natal ini menjadi waktu kita untuk instropeksi, bagaimana kita bisa lebih baik lagi khususnya bagaimana kita bisa menjadi bagian dari bangsa indonesia yang melayani khususunya masyarakat yang penuh dilayani," kata Hary Tanoe.

Sementara itu, Liliana Tanoesoedibjo berpesan agar damai natal selalu menyertai. "Untuk natal kali ini semoga damai natal ada di dalam hati kita bersama," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Natal MNC Group, Vincent Mauboy juga mengucapkan rasa syukur, MNC Group berhasil merayakan Christmas Celebration bersama Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo serta pendeta Christoper Tapiheru.

"Kami Bersyukur atas nama panitia daripada natal tahun 2023 dari MNC Group, hari ini kita ada power serve dan kita telah menerima pesan dan kita juga berhasil merayakan bersama-sama dengan bapak pendeta Christoper Tapiheru dan juga bapak Hary Tanoesoedibjo dan ibu Liliana Tanoesoedibjo," ujar Vincent Mauboy saat ditemui di Studio RCTI+, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (25/12/2023).

Selain itu, Vincent juga mengaku bersyukur, perayaan Christmas Celebration dirayakan bersama petinggi-petinggi MNC Group serta karyawan-karyawan merayakan.