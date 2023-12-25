Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Nostalgia ke Tawangmangu, Sapa Tetangga dan Teman Masa Kecil

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |21:52 WIB
Ganjar Pranowo Nostalgia ke Tawangmangu, Sapa Tetangga dan Teman Masa Kecil
A
A
A

KARANGANYAR - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan diri singgah di kampung kelahirannya di Tawangmangu RT 02 RW 03, Karanganyar di sela-sela kesibukannya, Senin (25/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengenang rumah masa kecilnya yang ditempati keluarga Ganjar dengan status mengontrak. Sembari menyapa teman dan tetangga, dia berkeliling di komplek rumah yang kini dikenal dengan nama Griya Sri Soeparni

"Saya lahir di sini. Dulu tidak seperti ini, sekarang sudah ada penambahan (renovasi)," ucap Ganjar.

Ganjar bercerita, dirinya tinggal di Tawangmangu sampai kelas V SD. Lalu, ia bersama keluarga pindah ke daerah Kutoarjo, Purworejo.

"Sejak lahir sampai kelas lima SD saya di sini dan sempat pindah di Karanganyar sebentar dan ke Kutoarjo," ungkapnya.

Setelah dewasa, rumah kontrakannya di Tawangmangu itu kemudian dibeli dan saat ini dinamai Griya Sri Soeparni, diambil dari nama ibundanya.

"Baru setelah pada besar-besar, rumah ini kita beli," ujarnya.

Ganjar mengatakan, di rumahnya itu dulu ia suka menanam dan merawat pohon jeruk asli Tawangmangu. Selain itu, ibunya senang menanam bunga mawar.

"Iya, di belakang rumah dulu ada kebun kecil. Saya suka tanam jeruk karena jeruk sini memang terkenal. Kalau ibu suka dengan bunga mawar," katanya.

