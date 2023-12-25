Tol Cikampek arah Jakarta Dilakukan Contraflow Sejauh 18 KM

CIKAMPEK - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) berlakukan contraflow di dua lajur dari KM 65 sampai dengan KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejak pukul 20.36 WIB.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas arus balik pada periode libur Hari Raya Natal 2023 yang terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Selanjutnya, contraflow perpanjangan sebanyak satu lajur dari KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama sampai dengan KM 65 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 20.50 WIB.

Dari informasi yang dihimpun, terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat

PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kerumunan atau kepadatan di rest area.

"Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," kata VP. Corporate Secretary and Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/12/2023).

Pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.1 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini.

(Khafid Mardiyansyah)