Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Polri Sebut 200 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek, Puncaknya Kemarin

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |22:49 WIB
Korlantas Polri Sebut 200 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek, Puncaknya Kemarin
A
A
A

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan menyebut sebanyak 200 ribu kendaraan meninggalkan wilayah Jabodatabek pada arus mudik perayaan libur natal dan tahun baru 2024. Diperkirakan sebanyak 50 ribu kendaraan akan kembali pada besok ke Jakarta.

"Kami rapat dengan pengelola jalan tol dan beberapa Dirlantas. Evaluasi kegiatan arus mudik kemarin di tanggal 23 adalah puncak arus mudik," kata Aan kepada wartawan, Senin (25/12/2013).

"Ada sekitar 200 ribu lebih kendaraan yang keluar jakarta ke arah timur. Artinya ke arah Cirebon Jawa Tengah," tambah Aan.

Lebih lanjut Aan menjelaskan bahwa dari 200 ribu kendaraan yang meninggalkan Jakarta, sebanyak 50 ribu akan kembali ke pada besok, Selasa, 26 Desember 2023. Semebtara sisanya diperkirakan akan terjadi pada 1 Januari 2024.

"Diprediksi besok puncak arus balik dari timur selatan maupun dari barat. Dari arah timur tadi kami mensimulasi ada sekitar 50 ribu besok yang itu angka minimal diperkirakan yang lainnya dari 200 ribu nanti tanggal 1 baru akan kembali," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168457//pola_tidur-4fiO_large.jpg
5 Tips Balikin Pola Tidur Usai Liburan Panjang, Tidur Nyenyak Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168339//contraflow_tol_japek_diperpanjang_hingga_km_65-kStD_large.jpg
Arus Balik ke Jakarta Masih Padat, Contraflow Tol Japek Diperpanjang hingga KM 65
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168312//contraflow_diberlakukan_di_tol_japek_arah_jakarta-9tms_large.jpg
Arus Balik Libur Maulid Nabi, Contraflow Diberlakukan di Tol Japek Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168302//tol-ak01_large.jpg
Libur Panjang Usai, Ribuan Kendaraan Mulai Kembali ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168284//ragunan-3ZCy_large.jpg
Akhir Pekan, Lebih dari 10 Ribu Warga Wisata ke Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168231//kecelakaan-vtXW_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 92 Ribu Kendaraan Menuju Wilayah Timur Trans Jawa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement