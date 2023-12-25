Korlantas Polri Sebut 200 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek, Puncaknya Kemarin

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan menyebut sebanyak 200 ribu kendaraan meninggalkan wilayah Jabodatabek pada arus mudik perayaan libur natal dan tahun baru 2024. Diperkirakan sebanyak 50 ribu kendaraan akan kembali pada besok ke Jakarta.

"Kami rapat dengan pengelola jalan tol dan beberapa Dirlantas. Evaluasi kegiatan arus mudik kemarin di tanggal 23 adalah puncak arus mudik," kata Aan kepada wartawan, Senin (25/12/2013).

"Ada sekitar 200 ribu lebih kendaraan yang keluar jakarta ke arah timur. Artinya ke arah Cirebon Jawa Tengah," tambah Aan.

Lebih lanjut Aan menjelaskan bahwa dari 200 ribu kendaraan yang meninggalkan Jakarta, sebanyak 50 ribu akan kembali ke pada besok, Selasa, 26 Desember 2023. Semebtara sisanya diperkirakan akan terjadi pada 1 Januari 2024.

"Diprediksi besok puncak arus balik dari timur selatan maupun dari barat. Dari arah timur tadi kami mensimulasi ada sekitar 50 ribu besok yang itu angka minimal diperkirakan yang lainnya dari 200 ribu nanti tanggal 1 baru akan kembali," jelasnya.