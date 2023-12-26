Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Resmikan Program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, Melawan Kemiskinan Berdasar Pengalaman Pribadi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |21:21 WIB
Ganjar Resmikan Program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, Melawan Kemiskinan Berdasar Pengalaman Pribadi
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, meresmikan Program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa ini (26/12/2023). Inisiatif Ganjar ini menjadi salah satu dari 21 Program Sat Set yang diusungnya, bertujuan mewujudkan 'Indonesia Sehat, Terampil, dan Berdaya'.

Program tersebut diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan, membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, serta memberikan akses pendidikan berkualitas secara merata. Ganjar menuturkan kisah pribadinya yang menjadi latar belakang alasannya memperjuangkan program tersebut.

"Motivasi program ini berasal dari pengalaman saya sendiri, ketika saya ingin kuliah namun orang tua tidak mampu, dan bagaimana mereka berjuang keras untuk membiayai pendidikan kami," ungkap Ganjar, Selasa (26/12/2023).

Dalam kisah pribadinya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menceritakan bagaimana orang tuanya pernah terjebak dalam utang rentenir untuk membiayai kuliah anak-anaknya. Bahkan, ia sendiri pernah menghentikan kuliah selama dua semester karena keterbatasan biaya, sebelum akhirnya bekerja keras untuk melanjutkan pendidikan.

"Orang tua saya juga pernah jual bensin eceran untuk biayain kuliah anak-anaknya dan untuk bertahan hidup, dan kami ikut membantu," ungkap Ganjar.

Pengalaman ini menjadi pemicu bagi paslon capres-cawapres Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan Program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, sebagai solusi untuk membantu keluarga miskin mengubah nasib mereka dan melampaui jerat kemiskinan.

