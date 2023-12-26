Hingga Hari Ini, 252.848 Kendaraan Kembali ke Jakarta via Tol

JAKARTA - Korops Lalu Lintas (Korlantaa) Polri mencatat sebanyak 252.848 unit kendaraan melintas di ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) menuju Jakarta pada arus balik libur Natal 2023.

"Sampai pukul 14.00 tadi yang kembali kembali ke Jakarta 252.848," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan saat ditemui oleh tim program One On One MNC di Command Canter Korlantas Polri, Selasa (26/12/2023).

Dia menilai jumlah tersebut masih banyak pemudik yang masih berada di kampung halaman maupun tempat wisata. Sehingga arus arus lalu lintas dari Semarang dan Cirebon di ruas Tol Cipali masih landai serta terbilang aman.

Meski demikian dengan meningkatnya jumlah kendaraan pihaknya telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan contraflow di KM 55-47 Tol Cipali sejak pukul 18.15 WIB.

"Baru saja ini kita sudah mulai contraflow ruas tol Jakarta - Cikampek dari KM 55 sampai 47," jelasnya.

Aan Suhanan mengatakan, contraflow dilakukan mengantisipasi kemacetan. Dia menilai langkah tersebut merupakan tindakan sesuai dengan data yang ada.

"Ada indikator semua. Termasuk kita melakukan contraflow semua tindakan-tindakan kita dilakukan secara ilmiah dan data," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)