Cuaca Buruk, Pesawat yang Ditumpangi Prabowo Putar Balik ke Aceh Usai Take Off

JAKARTA - Pesawat yang ditumpangi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Banda Aceh harus mendarat darurat karena cuaca buruk.

Awalnya, pesawat yang ditumpangi Prabowo dan rombongan take off dari Bandara SIM menuju Jakarta pada pukul 16.00 waktu setempat, namum tak lama kemudian pesawat kembali landing karena cuara yang buruk.

"Betul (pesawat kembali landing), Pesawat tidak jadi take off karena cuaca buruk di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh," kata Karo Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Edwin Adrian saat dihubungi, Selasa (26/12/2023).

Edwin mengatakan jika penerbangan Prabowo dan rombongan akan dilanjutkan pada esok pagi, mengingat cuaca buruk yang sedang terjadi di wilayah tersebut.

"Rencana rombongan akan melanjutkan perjalanan besok pagi," ungkap Edwin.

Edwin pun membenarkan jika seharusnya Prabowo kembali ke Jakarta pada hari ini, setelah melakukan kunjungan kerjanya di wilayah Aceh.

"Betul ke Jakarta," pungkas Edwin.

(Khafid Mardiyansyah)