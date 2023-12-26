Program Hilirisasi Presiden Jokowi Disebut Harus Dilakukan Konsisten dan Berkesinambungan

JAKARTA - Politikus Partai Golkar Ravindra Airlangga menegaskan partainya berkomitmen mengawal program ekonomi Presiden Joko Widodo untuk menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu program ekonomi yang akan terus dikawal Partai Golkar hingga berakhirnya periode Jokowi-Maruf adalah hilirisasi industri.

Ravindra menegaskan, apa yang telah dimulai Presiden Jokowi harus dilanjutkan agar pembangunan tetap pada jalur yang tepat atau on the track.

Menurutnya, titik akhir dari seluruh program ekonomi Presiden Jokowi adalah masyarakat Indonesia yang makmur, maju, sejahtera, dan menjadi negara bermartabat.

"Program pembangunan harus terus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Partai Golkar siap menjaga ketersinambungan tersebut," ujar Ravindra, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (26/12).

Anggota Komisi IV DPR ini menambahkan, secara visi, partai berlambang pohon beringin seirama dengan program ekonomi Jokowi.

Ia mengatakan, partai bernomor urut 4 ini akan terus konsisten mendorong hilirisasi industri agar masyarakat Indonesia menerima imbal balik dari produk yang lebih bernilai tinggi.