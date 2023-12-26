Arus Balik Tak Berangsur, 1 Juta Kendaraan Diprediksi Masuk Jakarta Bersamaan!

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi akan terjadi gelombang besar arus balik libur natal dan tahun baru pada tanggal 1 Januari 2024. Perkiraan itu terjadi dari hasil perhitungan sementara kendaraan yang keluar Jakarta tidak seimbang dengan kendaraan yang masuk di wilayah Jakarta.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, dari 788.000 kendaraan ya g keluar daru Jakarta, tercatat hanya ada 252.848 unit kendaraan yang kembali ke Jakarta. Dengan demikian ada 500.000 kemdaraan yang masih belum kembali ke Jakarta.

"Masih ada 500 ribu lebih yang belum kembali. Ini kami predikisi kemungkinan kemungkinan. Mudah mudahan kembalinya bertahap besok, lusa, tidak numpuk di tanggal 1 atau 2 (Januari 2024)," kata Aan saat ditemui oleh tim program One On One MNC di Command Canter Korlantas Polri, Selasa (26/12/2023).

Aan menambahkan, jika 500.000 kendaraan tidak segera kembali ke Jakarta secara bertahap dikhawatirkan akan terjadi penumpukan besar. Hal itu karena diperkirakan akan ada 500.000 kendaraan yang baru akan mudik keluar Jakarta pada tanggal 29-30 Desember.

"Nanti 500 tambah 500 bisa 1 juta lebih crowded tanggal 1 dan 2 (Januari 2024)," jelasnya.