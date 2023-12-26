Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Balik Tak Berangsur, 1 Juta Kendaraan Diprediksi Masuk Jakarta Bersamaan!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |22:27 WIB
Arus Balik Tak Berangsur, 1 Juta Kendaraan Diprediksi Masuk Jakarta Bersamaan!
A
A
A

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi akan terjadi gelombang besar arus balik libur natal dan tahun baru pada tanggal 1 Januari 2024. Perkiraan itu terjadi dari hasil perhitungan sementara kendaraan yang keluar Jakarta tidak seimbang dengan kendaraan yang masuk di wilayah Jakarta.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, dari 788.000 kendaraan ya g keluar daru Jakarta, tercatat hanya ada 252.848 unit kendaraan yang kembali ke Jakarta. Dengan demikian ada 500.000 kemdaraan yang masih belum kembali ke Jakarta.

"Masih ada 500 ribu lebih yang belum kembali. Ini kami predikisi kemungkinan kemungkinan. Mudah mudahan kembalinya bertahap besok, lusa, tidak numpuk di tanggal 1 atau 2 (Januari 2024)," kata Aan saat ditemui oleh tim program One On One MNC di Command Canter Korlantas Polri, Selasa (26/12/2023).

Aan menambahkan, jika 500.000 kendaraan tidak segera kembali ke Jakarta secara bertahap dikhawatirkan akan terjadi penumpukan besar. Hal itu karena diperkirakan akan ada 500.000 kendaraan yang baru akan mudik keluar Jakarta pada tanggal 29-30 Desember.

"Nanti 500 tambah 500 bisa 1 juta lebih crowded tanggal 1 dan 2 (Januari 2024)," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658//penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/52/3154923//ilustrasi-kupm_large.jpg
Korlantas Gelar Operasi Patuh pada 14-27 Juli, Pelanggar Bisa Ditilang Hingga Rp1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528//mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129045//mudik-da8X_large.jpg
Arus Balik Lebaran, BPKH Fasilitasi Ribuan Pemudik Kembali ke Perantauan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128859//kadishub_jakarta_syafrin-VXls_large.jpg
Kadishub Sebut Puncak Arus Balik Lebaran di 7 Terminal Jakarta Alami Penurunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/525/3128857//tol_jakarta_cikampek-NsrE_large.jpg
Tol Japek Km 71-62 Arah Jakarta Padat, Rest Area Berlakukan Buka-Tutup Situasional 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement