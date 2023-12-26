Ganjar Pranowo: Lawan Bersama-sama Kemiskinan Lewat Pendidikan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mengajak untuk melawan bersama-sama kemiskinan lewat pendidikan. Hal itu diungkapkan Ganjar saat bertemu dengan masyarakat di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

“Bapak Ibu kenapa anak kita harus sekolah tinggi? Ada satu harapan besar dari keluarga, nasib di keluarga itu, nasib anaknya berharap jauh lebih baik,” kata Ganjar mengawali sambutannya.

Ganjar pun mengatakan bahwa di setiap kontestasi Pemilu ada harapan perbaikan agar masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, masih kemiskinan hingga kini masih menjadi permasalahan.

“Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik kemiskinan. Banyak cara kita menyelesaikan, sudah ada BLT, sudah ada PKH, ada jaminan kesehatan ada juga jaminan pendidikan. Tapi kenapa kita tidak bisa cepat?” tanya Ganjar.

Maka dari itu, Ganjar mengatakan dari praktek baik yang pernah dia lakukan ketika 10 tahun menjadi Gubernur. “Saya coba datang, Saya coba riset, kenapa kita harus menggapai masa depan dengan berinvestasi yang besar melalui pendidikan.”