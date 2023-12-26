Ganjar-Mahfud Miliki Strategi Jitu Bebaskan Nelayan dari Jerat Utang

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki strategi jitu untuk membebaskan nelayan dari beban utang.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim.

Menurut Cicho strategi yang dimiliki Ganjar-Mahfud sangat terperinci. Upaya menghapuskan utang nelayan sudah terintegrasi dalam program ekonomi biru ala Ganjar-Mahfud.

Ekonomi biru, dijelaskan Chico, bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi sektor laut terhadap pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

"Spirit dari pengembangan ekonomi biru ini tentu utamanya juga untuk mengangkat harkat kehidupan para nelayan," ujar Chico kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/12/2023).

Chico menambahkan, untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru akan dilakukan dengan sejumlah cara, seperti meningkatkan produksi perikanan budi daya, membangun industri pengolahan hasil perikanan, menyeimbangkan sentra-sentra perikanan, dan meningkatkan regulasi.

Ganjar-Mahfud juga akan menyediakan insentif dan stimulus beragam, termasuk pendampingan dan pelatihan rutin untuk nelayan. "Dan pemberian bantuan alat tangkap atau solar subsidi, serta pemutihan kredit macet para nelayan," katanya.

Bantuan untuk nelayan, menurut Chico, dapat terlaksana lebih baik jika pendataan diperbaiki terlebih dahulu, sehingga bantuan dapat lebih tepat sasaran.

"Pemudahan dalam pendataan yang cukup dengan KTP sehingga bantuan dan lainnya bisa didapat tepat sasaran. Bila kesejahteraan nelayan dijamin, insyaallah tidak perlu berutang," tutur Chico.