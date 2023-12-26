Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Miliki Strategi Jitu Bebaskan Nelayan dari Jerat Utang

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |22:57 WIB
Ganjar-Mahfud Miliki Strategi Jitu Bebaskan Nelayan dari Jerat Utang
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Dok MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki strategi jitu untuk membebaskan nelayan dari beban utang.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim.

Menurut Cicho strategi yang dimiliki Ganjar-Mahfud sangat terperinci. Upaya menghapuskan utang nelayan sudah terintegrasi dalam program ekonomi biru ala Ganjar-Mahfud.

Ekonomi biru, dijelaskan Chico, bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi sektor laut terhadap pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

"Spirit dari pengembangan ekonomi biru ini tentu utamanya juga untuk mengangkat harkat kehidupan para nelayan," ujar Chico kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/12/2023).

Chico menambahkan, untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru akan dilakukan dengan sejumlah cara, seperti meningkatkan produksi perikanan budi daya, membangun industri pengolahan hasil perikanan, menyeimbangkan sentra-sentra perikanan, dan meningkatkan regulasi.

Ganjar-Mahfud juga akan menyediakan insentif dan stimulus beragam, termasuk pendampingan dan pelatihan rutin untuk nelayan. "Dan pemberian bantuan alat tangkap atau solar subsidi, serta pemutihan kredit macet para nelayan," katanya.

Bantuan untuk nelayan, menurut Chico, dapat terlaksana lebih baik jika pendataan diperbaiki terlebih dahulu, sehingga bantuan dapat lebih tepat sasaran.

"Pemudahan dalam pendataan yang cukup dengan KTP sehingga bantuan dan lainnya bisa didapat tepat sasaran. Bila kesejahteraan nelayan dijamin, insyaallah tidak perlu berutang," tutur Chico.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement