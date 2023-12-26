Ganjar Bakal Bawa Program Baznas Jateng ke Nasional, Partai Perindo: Sejahterakan Penerima Zakat

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyambut baik dan mengapresiasi gagasan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melakukan kolaborasi pengelolaan Badan Amil Zakat dan Sedekah (Baznas).

Adapun menurut Abdul, program optimalisasi zakat telah dilakukan dengan maksimal oleh Ganjar Pranowo saat menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode.

"Karena memang sesungguhnya gagasan ini sangat relevan dengan upaya peningkatan optimalisasi potensi zakat yang akan berdampak secara positif meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas para mustahiq atau penerima zakat," kata Abdul kepada wartawan, Selasa (26/12/2023).

Abdul Khaliq -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II ini -- mengatakan, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Nilai potensi zakat secara nasional disebut Abdul bisa mencapai Rp5 triliun per tahun.

Sehingga, apabila potensi zakat tersebut dapat dikelola dengan maksimal, pendayagunaan zakat untuk kemaslahatan umat dapat tercapai.

"Tentu aspek akuntabilitas penting untuk membangun trust kepada para muzzaki (pemberi zakat)," jelasnya.