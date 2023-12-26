LSM Trinusa Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara (LSM Trinusa) H. Rahmat Gunasin menyatakan pihaknya mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang.

Dukungan ini disampaikannya dalam deklarasi akbar bertajuk Trinusa Samudra (LSM Trinusa Sahabat Mahfud dan Ganjar) di sebuah lapangan Desa Cikarangkota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Selasa (26/12/2023).

"Sikap mendukung sahabat Mahfud jadi Trinusa siap menjadi garda terdepan untuk Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud," ujar dia.

LSM yang berfokus kepada penegakan hukum dan Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menjadi UU (Undang Undang) ini berharap upaya mereka dapat mendukung kerja nyata dari Mahfud MD ke depan.