Jalur Puncak Bogor Kembali Normal 2 Arah

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sudah normal dua arah. Kendaraan yang akan menuju Puncak sudah bisa kembali melintas.

"Kami sampaikan untuk kondisi lalu lintas di kawasan wisata Puncak pada hari ini, sampai dengan pukul 17.00 WIB saat ini sudah terbuka untuk arus menjadi normal dua arah," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan di Pos Polisi Simpang Gadog, Selasa (26/12/2023).

Kata dia, untuk kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak pada cuti bersama Natal hari ini cenderung menurun dibandingkan pada Senin 25 Desember 2023. Tercatat, hingga petang ini ada sekitar 29.700 kendaraan turun dari arah Puncak menuju Jakarta.