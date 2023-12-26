Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Puncak Bogor Kembali Normal 2 Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |19:19 WIB
Jalur Puncak Bogor Kembali Normal 2 Arah
Jalur Puncak, Bogor normal dua arah (Foto: Putra R)
A
A
A

 

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sudah normal dua arah. Kendaraan yang akan menuju Puncak sudah bisa kembali melintas.

"Kami sampaikan untuk kondisi lalu lintas di kawasan wisata Puncak pada hari ini, sampai dengan pukul 17.00 WIB saat ini sudah terbuka untuk arus menjadi normal dua arah," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan di Pos Polisi Simpang Gadog, Selasa (26/12/2023).

Kata dia, untuk kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak pada cuti bersama Natal hari ini cenderung menurun dibandingkan pada Senin 25 Desember 2023. Tercatat, hingga petang ini ada sekitar 29.700 kendaraan turun dari arah Puncak menuju Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement