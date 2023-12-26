Relawan Ganjar-Mahfud Bakal Terus Gerilya Raup Suara di Cikarang

CIKARANG - Sejumlah tim relawan pendukung pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul dalam deklarasi akbar yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara (LSM Trinusa) di sebuah lapangan Desa Cikarangkota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Selasa (26/12/2023).

Deklarasi akbar ini bertujuan untuk menyatakan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang.

Adapun deklarasi ini turut dihadiri politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka dan sejumlah tim relawan lainnya. Salah satunya adalah Relawan Ganjar Nusantara (RGN).

Ketua Umum (Ketum) DPP Relawan Ganjar Nusantara (RGN), Darwanto, mengaku dirinya hadir demi mendukung capres yang diusung oleh Partai Perindo itu. Di mana, dengan ikut serta dalam deklarasi di wilayah Cikarang Kota ini.

Dia pun optimistis dengan tim relawannya untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di wilayah Kabupaten Bekasi. Baik dengan minimal 45 persen suara hingga membentuk DPC di 20 kecamatan.

"Untuk memenangkan Bapak Ganjar, relawan Ganjar Nusantara sendiri (RGN) kita sudah membentuk DPC ada di 20 kecamatan. Tahap ke depannya kita akan menjalankan progres-progres yang tinggal sisa waktu kurang lebih satu bulan setengah," katanya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan door to door dengan sejumlah masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini agar masyarakat dapat tersosialisasi akan visi-misi Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Kita harus door to door ke masyarakat Kabupaten Bekasi karena masyarakat Kabupaten Bekasi dianggap sulit untuk menerima pemahaman mana Yang benar mana yang kurang baik," ucapnya.