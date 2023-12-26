Warga Cikarang Harap Ganjar-Mahfud Turunkan Harga Sembako jika Menang Pilpres 2024

CIKARANG - Ratusan warga menghadiri acara deklarasi salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di sebuah lapangan Desa Cikarangkota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/12/2023).

Salah satu warga, Rina (25) asal Cikarang mengaku sangat terkesan dengan sosok pasangan calon nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo itu. Sebab, keduanya dinilai memiliki sosok yang bijaksana dan baik hati.

"Ganjar-Mahfud MD, baik, ramah, bijaksana pokoknya mereka pemimpin yang baik," kata Rina kepada MNC Portal, Selasa (26/12/2023).

Dia pun menyatakan dukungan terhadap pasangan calon yang memiliki 21 program unggulan itu. Selain itu, berharap harga sembako dapat turun jika nantinya Ganjar-Mahfud terpilih menjadi presiden-wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.

"Iya dong pasti pilih nomor 3. Semoga harga sembako turun," kata dia.

Sama halnya diungkapkan Aulia (17) yang memberikan harapan besar kepada Ganjar-Mahfud MD agar harga sembako dapat terjangkau di tengah masyarakat.

"Ganjar-Mahfud MD, baik, ramah dan bijaksana. Semoga harga sembako bisa turun dan baik dan semoga rakyat Indonesia bisa makmur," ucapnya.

Sebagai informasi, acara deklarasi akbar bertajuk Trinusa Samudra (LSM Trinusa Sahabat Mahfud dan Ganjar) turut dihadiri oleh sejumlah tim relawan lainnya. Salah satunya adalah Relawan Ganjar Nusantara (RGN).