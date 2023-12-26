Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

474.648 Kendaraan Tercatat Melintas di Jalur Puncak Bogor Sejak 22-26 Desember

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |21:11 WIB
474.648 Kendaraan Tercatat Melintas di Jalur Puncak Bogor Sejak 22-26 Desember
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 474.648 kendaraan tercatat melintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Jumlah itu terhitung sejak tanggal 22-26 Desember 2023.

"Total kendaraan yang masuk Jalur Puncak libur Natal ini 474.648 kendaraan," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Selasa (26/12/2023).

Jumlah tersebut berdasarkan data yang diterimanya dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Yang mana, jumlah itu terdiri dari kendaraan dari arah Gadog menuju Puncak atau sebaliknya.

Berikut rincian data kendaraan yang melintas di Jalur Puncak mulai tanggal 22-26 Desember 2023 :

A. Dari Puncak menuju Gadog

Tanggal 22 Desember 2023 :

1. Motor : 25.076 kendaraan

2. Mobil : 11.338 kendaraan

3. Bus/truk : 1.712 kendaraan

Total : 38.126 kendaraan

Tanggal 23 Desember 2023 :

1. Motor : 31.082 kendaraan

2. Mobil : 11.738 kendaraan

3. Bus/truk : 1.438 kendaraan

Total : 44.258 kendaraan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/25/3167908//puncak-CcNG_large.jpg
Libur Maulid Nabi Muhammad, 4 Rekomendasi Destinasi di Puncak Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155210//ledakan-BVNp_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Rumah Makan Puncak Bogor, 2 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152962//polantas_terobos_one_way_di_jalur_puncak_kawal_ibu_hamil-IjVO_large.jpg
Tembus One Way Jalur Puncak, Polantas Kawal Mobil yang Bawa Ibu Hamil Hendak Melahirkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151086//pengendara-Bctz_large.jpg
Terobos One Way, Pengendara Mobil Cekcok hingga Tabrak Polisi di Jalur Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150873//jalur_puncak-j4S0_large.jpg
Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/408/3150655//ilustrasi-b7zc_large.JPG
5 Resto Hits di Puncak Bogor, Cocok Dikunjungi untuk Libur Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement