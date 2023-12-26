BOGOR - Sebanyak 474.648 kendaraan tercatat melintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Jumlah itu terhitung sejak tanggal 22-26 Desember 2023.
"Total kendaraan yang masuk Jalur Puncak libur Natal ini 474.648 kendaraan," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Selasa (26/12/2023).
Jumlah tersebut berdasarkan data yang diterimanya dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Yang mana, jumlah itu terdiri dari kendaraan dari arah Gadog menuju Puncak atau sebaliknya.
Berikut rincian data kendaraan yang melintas di Jalur Puncak mulai tanggal 22-26 Desember 2023 :
A. Dari Puncak menuju Gadog
Tanggal 22 Desember 2023 :
1. Motor : 25.076 kendaraan
2. Mobil : 11.338 kendaraan
3. Bus/truk : 1.712 kendaraan
Total : 38.126 kendaraan
Tanggal 23 Desember 2023 :
1. Motor : 31.082 kendaraan
2. Mobil : 11.738 kendaraan
3. Bus/truk : 1.438 kendaraan
Total : 44.258 kendaraan