Lewat Teleconference, Mahfud MD Diberi Gelar Kehormatan oleh Puri Mayura Mataram

MATARAM - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyambangi Puri Mayura, Cakra Negara, Kota Mataram guna mendeklarasikan dukungan tokoh agama dan kebudayaan di Puri Mayura, Selasa (26/12/2023).

Wakil Ketua Koordinator TPN Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, serta Dharmaji Suradika selaku Ketua Pemenangan Muda Ganjar-Mahfud menyambangi Puri Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB guna melakukan konsolidasi dengan tokoh budaya serta tokoh agama yang ada di Puri Mayura.

Dalam kesempatan itu juga, Cawapres Mahfud MD turut hadir melalui teleconference dan diberikan gelar kehormatan oleh pihak Puri Mayura.

Nantinya, TPN Ganjar-Mahfud juga akan melakukan pertemuan dengan tokoh pemuda NTB untuk mensolidkan suara bagi Ganjar-Mahfud guna memenangkan Capres dan Cawapres nomor urut 3 itu dalam Pilpres 2024 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Anak Agung Ketut Kartawirya, Perwakilan Puri Agung Cakra Negara berharap jika terpilih nantinya Mahfud MD dapat benar-benar menegakkan supremasi hukum yang adil dan bebas dari korupsi.

(Khafid Mardiyansyah)