Syarat Khusus Gayatri ke Mahapatih Gajah Mada Pasca Sumpah Palapa Buat Kontroversi

PELANTIKAN Mahapatih Majapahit Gajah Mada berdampak panjang karena Sumpah Palapa-nya. Ucapan sumpah itu memang disampaikan saat Gajah Mada berpidato perdana di hadapan para pejabat istana Kerajaan Majapahit.

Sumpah itu memang menjadi pergunjingan di internal istana Majapahit yang membuat internal istana memanas. Alhasil Gajah Mada pun terpaksa dipanggil oleh Gayatri ibu dari Tribhuwana Tunggadewi. Perdebatan sempat terjadi antara Gayatri dan Gajah Mada yang masih memilih pada pendiriannya.

Gayatri pun lantas menghargai pendapat Gajah Mada dan mendukung langkah Gajah Mada menyatukan nusantara melalui sumpahnya. Gayatri yang merupakan istri pendiri Kerajaan Majapahit Raden Wijaya itu akhirnya setuju dengan ucapan sumpah Gajah Mada, usai perdebatan panjang.

Earl Drake pada bukunya "Gayatri Rajapatni : Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit" menyebut, Gayatri menyampaikan persyaratan khusus kepada Gajah Mada. Syaratnya yakni mengusulkan tiga tahap untuk menyukseskan gagasan Gajah Mada.

Tahap pertama adalah menggiring tetangga - tetangga terdekat agar mau masuk ke dalam kendali langsung Majapahit, untuk menjaga kedaulatannya. Wilayah yang disebut Negara Agung ini, akan meliputi seluruh negeri di Jawa, Madura, dan Bali.

Gayatri berujar mudah - mudahan mereka mau bergabung dengan konfederasi atas kehendak sendiri, meski kekerasan akan digunakan seandainya diperlukan. Hal ini dikatakan Gayatri, agar mengakomodir ide gagasan Gajah Mada yang dilantik menjadi mahapatih Majapahit.

Tahap kedua dari permintaan Gayatri melibatkan wilayah Mancanegara. Kelompok wilayah ini meliputi negeri-negeri tetangga di kuat Negara Agung, tempat pengaruh budaya dan sistem pemerintahan Majapahit tidak terlalu besar, yaitu Sunda, kerajaan - kerajaan kecil di Jawa Tengah, Lombok, Sumatera Utara, dan Selatan.