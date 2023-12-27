Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Singgung Awan Cumulonimbus saat Terjadi Bencana Banjir dan Longsor di Jabar

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |07:35 WIB
BMKG Singgung Awan Cumulonimbus saat Terjadi Bencana Banjir dan Longsor di Jabar
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis kondisi cuaca saat terjadi bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor), terjadi di beberapa lokasi di wilayah Jawa Barat pada tanggal 25 Desember 2023, lalu.

Dari laporan BPBD Kabupaten Purwakarta bencana hidrometeorologi telah terjadi di beberapa wilayah, diantaranya banjir terjadi di wilayah Kelurahan Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot dan Kampung Blokhawu, Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kota Bandung pada pukul 13.00 WIB.

Kemudian, banjir terjadi di Kota Cimahi akibat luapan sungai Ciputri di kawasan pertigaan Cigugur Tengah-Cimindi, Jalan Mahar Martanegara sekitar siang hari.

Selanjutnya, tanah longsor terjadi pada pukul 13.10 WIB di Desa Salammulya Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, kondisi tersebut berdampak kerusakan 1 rumah warga akibat tertimpa material longsor.

Selain itu, terjadi pohon karet tumbang di Jalan Lengkong Besar, dan di Kelurahan Balonggede, serta tiang PJU di Jalan Peta roboh dan menimpa sebuah mobil sedan di Kota Bandung.

Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto menjelaskan, kejadian bencana tersebut turut dipicu oleh hujan intensitas lebat hingga ekstrem dalam satuan per jam.

“Dimana curah hujan terukur hingga 28.8 mm/jam pada periode pukul 15.40-16.40 WIB di Stasiun Geofisika Bandung, curah hujan 70 mm/jam pada pukul 15.30-16.30 di Cimahi, dan terukur 56.8 mm/jam pada pukul 14.00-15.00 di Purwakarta,” kata Guswanto dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (27/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175200//cuaca_jabodetabek-yhYN_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175162//gempa-5SRy_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,6 Guncang Papua Nugini, BMKG Imbau Masyarakat di Pesisir Tetap Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174941//cuaca-migj_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Sebagian Jakarta Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938//gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666//gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650//gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement