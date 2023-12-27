Gempa M4,0 Guncang Bitung Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, pada Rabu (27/12/2023) sekira pukul 07.08 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.30 Lintang Utara - 126.23 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 27-Dec-2023 07:08:41WIB, Lok:1.30LU, 126.23BT (124 km Tenggara BITUNG-SULUT), Kedlmn:26 Km #BMKG," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)