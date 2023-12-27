Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewas Gelar Sidang Etik Firli Bahuri Hari Ini

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |08:09 WIB
Dewas Gelar Sidang Etik Firli Bahuri Hari Ini
Anggota Dewas KPK, Arbetina Ho (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar sidang etik Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri, pada Rabu ini (27/12/2023). Sidang tetap berjalan sesuai jadwal meski dikabarkan Firli tengah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri pada waktu bersamaan.

Demikian disampaikan oleh anggota Dewas KPK, Albertina Ho, yang menegaskan sidang tetap dilaksanakan meski Firli Bahuri berhalangan hadir.

"Ya, Sidang tetap dilaksanakan," ujar Albertina saat dihubungi awak media, Rabu (27/12/2023).

Albertina mengatakan, sidang etik tetap dilaksanakan dan terbuka untuk publik.

"Iya (terbuka untuk publik), boleh hadir (bagi yang hendak menghadiri)," jelas Albertina.

Sekadar informasi, Dewas KPK menyebut rangkaian sidang dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri sudah selesai. Selanjutnya, tinggal pembacaan putusan.

"Sidang etik kan sudah selesai, putusan sudah diambil, besok tinggal pembacaan putusan jam 11.00," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dihubungi wartawan, Selasa (26/12/2023).

Dalam sidang tersebut, Dewas KPK menghadirkan setidaknya 27 saksi dan digelar selama tiga hari. Pimpinan KPK hingga Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo pun dihadirkan sebagai saksi.

