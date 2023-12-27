Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Janji Hadiri Panggilan Penyidik Polri dan Dewas KPK

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |08:33 WIB
Firli Bahuri Janji Hadiri Panggilan Penyidik Polri dan Dewas KPK
Firli Bahuri (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri janji akan hadiri pemeriksaan dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), hari ini, Rabu (27/12/2023). Tidak hanya menghadiri pemeriksaan di Bareskrim, Firlu mengklaim juga bakal hadiri sidang etik Dewas KPK.

"Iya, dua duanya hadir kalau setelah pemeriksaan di Bareskrim selesai ya kita hadir nanti (sidang etik KPK), enggak ada masalah, hadir," kata Pengacara Firli, Ian Iskandar saat dikonfirmasi, Rabu (127/12/2023).

Selain janji hadiri pemeriksaan penyidik gabungan Dittipidkor Bareskrim dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Bareskrim Polri, Firli juga mengklaim bakal bawa bukti-bukti baru

"Kan keterangan tambahan, ya pasti lah kita bawa bukti-bukti," jelasnya.

Sebelumnya penyidik kembali mengirimkan surat pemanggilan setelah sebelumnya Firli Bahuri absen dari pemanggilan penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Dalam surat tersebut Firli dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan terhadap tersangka pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.

Firli Bahari bakal dimintai keterangan sebagai tersangka untuk mendalami terkait harta kekayaannya yang tidak dimasukkan ke dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Penyidik juga bakal menelusuri harta kekayaan yang dimilik anak, istri serta keluarganya Firli Bahuri.

Halaman:
1 2
      
