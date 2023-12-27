Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tegaskan Netralitas Polisi di Pemilu 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |13:47 WIB
Kapolri Tegaskan Netralitas Polisi di Pemilu 2024
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Humas Polri)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan komitmen netralitas jajaran Korps Bhayangkara selama Pemilu 2024. Ia menyebutkan, hal itu sudah ada aturan terkait netralitas Polri.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan rilis akhir tahun atau penyampaian hasil kerja di Gedung Rupatama, Rabu (23/12/2023).

"Seluruh personel Polri dari pucuk pimpinan hingga pelaksanaan lapangan terikat dengan peraturan dan kode etik telah diterbitkan tiga Surat Telegram yang berisi pedoman prilaku netralitas TNI-Polri," kata Sigit dalam paparannya di agenda Rilis Akhir Tahun 2023, Rabu.

"Termasuk aturan perilaku bermedia sosial, larangan berfoto dengan pose tertentu yang bisa menimbulkan persepsi keberpihakan kepada salah satu paslon," sambungnya.

Untuk memastikan aturan tersebut bisa dijalankan, Sigit menyebutkan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri juga telah membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran oleh anggota polisi.

"Divpropam telah melakukan berbagai macam upaya seperti membuka saluran komunikasi untuk menyerap pengaduan masyarakat terkait netralitas personel Polri, membuat video sosialisasi, deteksi dini, patroli siber, pengawasan melekat pada seluruh personel. Pengamanan yang melaksanakan pengamanan pemilu, timsus terdiri dari Paminal, Provos," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
