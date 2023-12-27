Prabowo Bawa Ajudan Kopassus saat Debat Capres, Menteri Tito Ungkap Penembakan Eks PM Jepang





JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebit, kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya di barisan pendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat Capres 2024, sebagai bentuk pengamanan.

"Seorang ajudan itu fungsinya bukan surat menyurat hal pribadi, tapi dia adalah proteksi. Dia adalah protektor yang paling depan, jadi pelindung untuk menjaga keamanan pimpinannya yang dia menjadi ajudan," kata Tito kepada wartawan dikutip pada Rabu (27/12/2023).

Dikatakan Tito, sosok ajudan merupakan orang-orang pilihan dan terlatih guna menjaga pimpinannya dari berbagai serangan. Teddy diketahui adalah perwira Kopassus yang miliki banyak pengalaman.

"Sama saya punya ajudan, ajudan saya sampai hari ini saya pilihin yang kuat kuat makanya rata-rata ajudan itu orang terlatih, juga untuk melindungi pimpinannya kalau ada serangan," kata Tito.

Tito memberi contoh peristiwa penembakan yang menimpa mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada Juli 2022 lalu yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

"Jangan lupa kita kasusnya Shinzo Abe, mohon maaf dengan segala hormat ya terjadinya serangan itu dalam sejarah Jepang baru pertama kali. Saya kira ya pimpinan setingkat prime minister dibunuh itu pada saat dia kampanye," kata Tito.

"Kita terlalu understimate karena nggak pernah ada, nggak menyangka sedikit pun akan ada serangan kepada mantan Prime Minister Shinzo Abe. Artinya negara sehebat itu bisa kecolongan, jangan underestimate dengan serangan teror, jangan underestimate, apalagi figur figur capres ini kan calon pemimpin ya, ada lawan politik segala macam ada orang yang gak suka," sambungnya.

Tito yang juga mantan Kapolri ini mengingatkan pentingnya sosok ajudan, apalagi saat di ruangan terbuka termasuk saat kampanye dan yang lainnya.