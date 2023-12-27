Jenderal Sigit : Mohon Maaf Kinerja Polri Masih Jauh dari Sempurna

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadari bahwa pencapaian kinerja Polri di tahun 2023 masih jauh dari kata sempurna. Jenderal Listyo pun meminta maaf kepada publik seluruh kinerja jajarannya masih belum sesuai harapan.

“Berbagai capaian kinerja 2023 tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan Polri dan seluruh keluarga besar Polri dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya,” kata Sigit dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun 2023 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Rabu (27/12/2023).

Sigit pun berharap agar masyarakat tetap terus mendukung dalam setiap kegiatannya, agar hal itu dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Dan kami mohon untuk terus didoakan, didukung agar Polri ini betul-betul bisa melaksanakan tugas kami yang betul-betul bisa dirasakan dan memenuhi harapan masyarakat. Ke depan kami tentu akan terus melaksanakan tugas dan Polri semakin presisi,” ucapnya.