WNI di Taipei Sudah Terima Surat Suara Pemilu, Yusuf Lakaseng: Ganggu Kredibilitas KPU

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, menyoroti kabar warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Taipei, Taiwan, sudah menerima lembaran surat Pemilu 2024 dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Yusuf menilai, kejadian ini akan mengganggu kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu.

"Kejadian di Taiwan di mana suda ada 31 ribu lebih kertas suara dikirimkan pada pemilih padahal belum waktunya menjadi tanda tanya besar. Itu sangat mengganggu kredibilitas KPU," ucap Yusuf saat dihubungi, Rabu (27/12/2023).

Menurutnya, pelaksanaan pemilu di luar negeri sangat minim pengawasan. Sehingga, pemilu di luar negeri menjadi titik paling rawan kecurangan.

"Pemilu di luar negeri menjadi titik paling rawan kecurangan karena teritorialnya berada wilayah negara lain dan nyaris tanpa pengawasan," ucapnya.

Di sisi lain, dirinya mengaku bersyukur, di era digital ini segala sesuatu bisa mudah diviralkan, termasuk kejanggalan penyelenggara pemilu di luar negeri.

"Beruntung saat ini kita berada di era digital sehingga setiap warga bisa menjadi pemantau aktif, kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu bisa diviralkan oleh warga," katanya.