Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

WNI di Taipei Sudah Terima Surat Suara Pemilu, Yusuf Lakaseng: Ganggu Kredibilitas KPU

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:39 WIB
WNI di Taipei Sudah Terima Surat Suara Pemilu, Yusuf Lakaseng: Ganggu Kredibilitas KPU
Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. (Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, menyoroti kabar warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Taipei, Taiwan, sudah menerima lembaran surat Pemilu 2024 dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Yusuf menilai, kejadian ini akan mengganggu kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu.

"Kejadian di Taiwan di mana suda ada 31 ribu lebih kertas suara dikirimkan pada pemilih padahal belum waktunya menjadi tanda tanya besar. Itu sangat mengganggu kredibilitas KPU," ucap Yusuf saat dihubungi, Rabu (27/12/2023).

Menurutnya, pelaksanaan pemilu di luar negeri sangat minim pengawasan. Sehingga, pemilu di luar negeri menjadi titik paling rawan kecurangan.

"Pemilu di luar negeri menjadi titik paling rawan kecurangan karena teritorialnya berada wilayah negara lain dan nyaris tanpa pengawasan," ucapnya.

Di sisi lain, dirinya mengaku bersyukur, di era digital ini segala sesuatu bisa mudah diviralkan, termasuk kejanggalan penyelenggara pemilu di luar negeri.

"Beruntung saat ini kita berada di era digital sehingga setiap warga bisa menjadi pemantau aktif, kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu bisa diviralkan oleh warga," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement