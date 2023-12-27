Penuhi Standar SAR Internasional, Basarnas Siapkan Robot Pendeteksi hingga Drone Canggih

JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) agar dapat mencapai standar kecepatan dan ketepatan waktu saat terlibat operasi SAR internasional.

Kepala Basarnas Marsdya TNI Kusworo mengatakan, pihaknya menargetkan selambat-lambatnya enam jam setelah menerima laporan untuk berangkat dari bandara menuju lokasi operasi SAR internasional.

"Namun memang di lapangan seringkali personel sudah tiba di bandara sebelum enam jam, tapi baru bisa terbang lima hari kemudian," ujar Kusworo di Kantor Pusat Basarnas, Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Dia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy untuk mendukung kerja Basarnas dalam operasi SAR internasional.

"Semoga ke depan koordinasi ini bisa membantu pencapaian standar kecepatan dan ketepatan waktu berangkat dari bandara selambat-lambatnya enam jam untuk operasi SAR internasional," ungkapnya.

Di sisi lain, Basarnas juga sudah menyiapkan sejumlah teknologi canggih untuk mengantisipasi bencana. Seperti robot yang memiliki kemampuan deteksi kedalaman sampai 1 Km hingga drone thermal.

Robot tersebut nantinya akan dipasang di badan pesawat dan kapal yang digunakan untuk mencari korban bencana.

"Tentunya teknologi ini adalah teknologi baru yang secara keseluruhan nanti kita pasang di 1 pesawat, di 1 kapal kita di Kapal Ganesha yang sampai saat ini lagi diproses pemasangannya," ungkapnya.

Sedangkan untuk drone thermal, nantinya akan dioperasikan, baik siang maupun malam. Alat canggih ini untuk mengantisipasi bencana tanah longsor.

"Jadi di tiap-tiap SAR ini kita sudah bekali drone thermal ada 2 unit, tentunya sudah dilatihkan secara operasional. Bahkan mungkin saya sampaikan bahwa dioperasionalkan tidak hanya siang hari, ternyata dia ada yang sampai malam hari, yang relatif bisa memantau perkembangan tersebut," ungkapnya.

Drone thermal tersebut, kata Kusworo dapat membantu dalam menentukan lokasi bencana sebelum dilakukan proses penyelamatan dan evakuasi.