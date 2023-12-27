Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Tunjukkan Tren Kenaikan Elektoral Selama Sepekan Terakhir

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |18:51 WIB
Ganjar-Mahfud Tunjukkan Tren Kenaikan Elektoral Selama Sepekan Terakhir
TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

 

JAKARTA - Berbeda dengan lembaga survei lainnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud justru menemukan sebuah data di internalnya terkait adanya kenaikan elektoral yang didapatkan pasangan calon nomor urut tiga.

Deputi Komunikasi 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyampaikan, pasca debat kedua beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan sebuah data yang menunjukkan tren pasangan Ganjar-Mahfud yang semakin membaik.

"Jadi terjadi peningkatan dari posisinya Mas Ganjar sekitar 2% gabungan triangulasi metode itu. 7 hari yang lalu Mas Ganjar posisinya di 35, lalu dalam 24 jam terakhir ada di 37 (persen)," kata Andi dalam jumpa persnya di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).

Sementara, kata dia, calon presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto pada tujuh hari lalu berada di 42,6%. Sedangkan, pada 24 jam terakhir, angkanya mengalami penurunan menjadi 41,1%.

Halaman:
1 2
      
