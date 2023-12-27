Perayaan Natal Nasional, Jokowi : Kita Bersyukur Miliki Pancasila

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, semua pihak perlu bersyukur karena Indonesia memiliki Pancasila. Itu karena, Kepala Negara menyatakan, Indonesia mampu menjaga toleransi dalam keberagaman hingga saat ini.

"Kita bangsa Indonesia sungguh beruntung kita mampu menjaga toleransi dalam keberagaman, dalam kemajemukan. Kita juga mampu menjaga persatuan di tengah kebhinekaan kita, mampu menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersyukur memiliki Pancasila," kata Jokowi dalam sambutannya pada Perayaan Natal Nasional 2023 yang disiarkan secara daring, Rabu (27/12/2023).

Jokowi mengatakan, Indonesia akan memberikan contoh kepada dunia bahwa keberagaman itu adalah hukum alam yang tidak terhindarkan.

"Bahwa perbedaan agama perbedaan pandangan itu akan semakin wajar dalam kehidupan modern sekarang ini," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pilihan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang adalah sebuah pilihan terbaik yang diajarkan oleh Tuhan kepada semuanya yang harus perjuangkan dan tumbuh subur dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

"Di tengah tantangan kehidupan dunia yang berat yang ditandai dengan krisis pangan, yang ditandai dengan krisis ekonomi, yang ditandai dengan perselisihan antar bangsa bahkan ditandai dengan peperangan, kita harus ingat dan waspada orang Jawa menyampaikan eling lan waspodo," kata Jokowi.